"لخلافات بينهما".. مقتل شاب على يد جاره فى عين شمس

شهدت منطقة عين شمس بالقاهرة، جريمة قتل مأساوية عندما أقدم شاب على قتل جاره بسبب خلافات جيرة بعين شمس، جرى نقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقي بلاغ من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب إثر ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، تبين العثور على جثة شاب يدعي "محمد سامي" يبلغ من العمر 25 عاما، إثر تلقيه طعنات نافذة بسلاح أبيض "سكين".

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.