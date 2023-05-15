الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الماكريل بـ75 جنيهًا.. أسعار الأسماك فى حلقة بحرى بالإسكندرية اليوم

اسعار الاسماك
اسعار الاسماك

أجرى "الدستور" جولة ميدانية، اليوم الاثنين، لرصد أسعار الأسماك بداخل حلقة السمك بمنطقة بحري، وسط تواجد وإقبال من المواطنين لشراء مستلزماتهم اليومية.

وسجل سعر الكيلو الواحد لسمك البلطي مقاس 1 بين 71 و77 جنيها، والكيلو الواحد لمقاس 2 فيتراوح من 60 حتى 65 جنيها، والبلطي الأسواني بمتوسط 45 جنيها للكيلو الواحد، ويبدأ سعر الكيلو الواحد الفيليه من 50 حتى 130 جنيها اعتمادا على نوع السمك.

وتراوح سعر الكيلو الواحد لسمك الماكريل المجمد بين 50 و75 جنيها للكيلو، وسمك الوقار ما بين 80 و125 جنيها للكيلو، وسمك المرجان من 47 جنيها حتى 75 جنيها، وسعر سمك السردين ما بين 38 و72 جنيها للكيلو.

وسعر كيلو سمك القاروص بدءا من سعر 70 حتى 135 جنيها، وسردين المجمد ما بين 35 حتى 60 جنيها، وسعر المكرونة السويسي بين 55 و115 جنيها للكيلو، وسعر سمك قشر البياض ما بين 62 و100 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 50 و170 جنيها للكيلو على حسب حجمها وموسم صيدها، وتراوح سعر الجمبري الجامبو مقاس 1 بين 360 و475 جنيها للكيلو، أما الجمبري مقاس 2 فيتراوح سعره من 200 حتى 280 جنيها.

جولة ميدانية اسعار السمك استقرار ااسعار الدستور الإسكندرية

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