الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز

حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة: المؤتمر العلمي الأول هدفه الارتقاء بالمنظومة الأمنية

جريدة الدستور

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في كلمته خلال المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، أن أكاديمية الشرطة تولي اهتماما بالمنظومة العملية والتدريبية وتعمل على تحديث مناهجها لتواكب التكنولوجيا الحديثة، لتقدم للمنظومة الأمنية ضباط لديهم خبرات أمنية ومعرفة.

وقال اللواء هاني أبو المكارم أن أكاديمية الشرطة تحرص على جودة البرامج التعليمية التي تقدمها، وتراعي في معاييرها ضمانات هيئة الجودة في التعليم والحرص على توفير كافة المقومات لتقديمها على الوجه الأمثل.

وأضاف أن هذا المؤتمر يهدف لتقديم توصيات مبتكرة لها ثمار أمنية لمواجهة التحديات المقبلة .

وأوضح أبو المكارم أن أكاديمية الشرطة أبرمت عدد من بروتوكولات التعاون العلمي مع عدد من الجامعات المصرية وايضا الجامعة الأمريكية والمجلس الأعلى للجامعات.

وعقدت أكاديمية الشرطة بمركز الدراسات الاستراتيجية المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا صباح اليوم تحت عنوان نحو تعليم أمني متميز. 

وينعقد المؤتمر بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم والدكتور علاء عشماوي ويناقش التعليم الأمني الأكاديمي الرؤية.. الرسالة، الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في التعليم العالي الأمني. 

كما يناقش المؤتمر دور أكاديمية الشرطة في تطوير التعليم الأمني، رؤية مستقبلية مقترحة حول التنافسية.

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