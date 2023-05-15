الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الكمثرى خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها خلال شهر مايو، وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولاً: أهم العمليات

- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم.

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

- فحص النموذج الحديث لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

- الاهتمام بنظافة النقاط والفلاتر ونهايات الخطوط.

- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغيرة.

- إعداد الثمار قبل الجمع.

- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتى لا يحدث تجدد للإصابة.

- يتم رش مبيد حشري كل عشرة أيام لمكافحة الذبابة، ويتم وقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية، ويتم التسميد مرة أخرى بعد الجمع حتى نهاية سبتمبر.

ثانيا: التسميد

تسميد أشجار الكمثري التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولى: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19-19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم

الرش الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول/ 600 لتر ماء

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 15 لترا/ الشجرة

السنة الثانية 18 لترا/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لترا/ الشجرة

السنة الرابعة 30 لترا/ الشجرة

السنة الخامسة 40 لترا/ الشجرة

السنة السادسة 50 لترا/ الشجرة

السنة السابعة 60 لترا/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع)، 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بالتسميد و10 دقائق لغسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعاً: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية.

- مكافحة آفات التفاح والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب، وتتم مقاومتها باستخدام المادة 5% 1.5 سم/ لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة، للمادة البودرية 12% بمعدل 25 جم/ 100 لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة، للمادة اكس بمعدل 250 جم/ 600 لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة.

- مكافحة البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم/ لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة.

- مكافحة الأكاروس المبطَّط برش أباماكس 100 سم/ 100 لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة.

- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3 سم/ لتر + مادة ناشرة 1/2 سم/ لتر ماء أو اكتيلك 150 سم/ 100 لتر ماء.

- مكافحة أعفان الثمار برش كوسيد 250 جم/ 200 لتر ماء.

- مكافحة البياض الدقيقي برش تلت بمعدل 250 جم/ 200 لتر ماء.

- مكافحة البياض الدقيقي وجرب التفاح برش تلت بمعدل 250 جم/ 200 لتر ماء + توبسين 120 جم/ 200 لتر ماء، وتكرار الرش في حالة وجود نفس الإصابة بعد الرشة الأولى.