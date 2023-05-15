"القوى العاملة" تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية فى قطاع البترول بمطروح

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "إصابات العمل فى نطاق قطاع البترول وأسبابها وطرق الحد من حدوثها"، وذلك بشركة بدر الدين للبترول موقع الأبيض جنوب غرب مطروح، وبحضور 50 عاملاً من 7 شركات عاملة في قطاع البترول بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات في مختلف القطاعات داخل المحافظات، وذلك للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين.

وقال عاطف درويش، مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، في تقريره الذى تلقته الوزارة، إنه تم تنظيم ملتقى السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بحضور 50 من العاملين في شركات بدر الدين، وصان مصر، داماس، إبيسكو، انسبكت، بترومنت، وتنمية للخدمات البترولية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وذلك في إطار خطتها لنشر التوعية والتثقيف حول مجالات السلامة وأساليبها واشتراطاتها، والاطمئنان على تطبيقها على أرض الواقع في مواقع العمل المختلفة.

وأضاف مدير المديرية، إلقاء محاضرات عن السلامة وحرص الدولة على تأمين بيئة العمل لزيادة الإنتاج والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع البترول، وقام بإلقاء المحاضرات مدير إدارة السلامة بمطروح ومكتب السلامة بمطروح، كما تم تكريم شركة بدر الدين بمناسبة مرور 3 سنوات بدون إصابات تستوجب راحة عن العمل أكثرمن يوم، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد العمال.