الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية فى قطاع البترول بمطروح

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "إصابات العمل فى نطاق قطاع البترول وأسبابها وطرق الحد من حدوثها"، وذلك بشركة بدر الدين للبترول موقع الأبيض جنوب غرب مطروح، وبحضور 50 عاملاً من 7 شركات عاملة في قطاع البترول بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات في مختلف القطاعات داخل المحافظات، وذلك للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين.

وقال عاطف درويش، مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، في تقريره الذى تلقته الوزارة، إنه تم تنظيم ملتقى السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بحضور 50 من العاملين في شركات بدر الدين، وصان مصر، داماس، إبيسكو، انسبكت، بترومنت، وتنمية للخدمات البترولية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وذلك في إطار خطتها لنشر التوعية والتثقيف حول مجالات السلامة وأساليبها واشتراطاتها، والاطمئنان على تطبيقها على أرض الواقع في مواقع العمل المختلفة.

وأضاف مدير المديرية، إلقاء محاضرات عن السلامة وحرص الدولة على تأمين بيئة العمل لزيادة الإنتاج والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع البترول، وقام بإلقاء المحاضرات مدير إدارة السلامة بمطروح ومكتب السلامة بمطروح، كما تم تكريم شركة بدر الدين بمناسبة مرور 3 سنوات بدون إصابات تستوجب راحة عن العمل أكثرمن يوم، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد العمال.

إصابات العمل التوعية والتثقيف الخدمات المقدمة السلامة والصحة المهنية الصحة المهنية القوى العاملة حسن شحاتة حسن شحاتة زيادة الإنتاج عيد العمال قطاع البترول مجال السلامة والصحة المهنية محافظة مطروح مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح

الأكثر قراءة

"أباتشى" الأمريكية ترغب فى الحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن البترول بمصر

سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بدور مصر فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

لأول مرة.. الرئيس الفلسطينى يلقى خطابًا فى نيويورك إحياءً للذكرى الـ75 للنكبة

إصابة ممرضة وربة منزل فى حريق نشب بمنزل ببنى سويف

كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

إغلاق وتشميع 514 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق خلال أسبوع في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة