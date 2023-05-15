أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عن الأرقام الدقيقة للعملية العسكرية التي تسمى في إسرائيل "السهم الواقي"، عقب إعلان وقف إطلاق النار برعاية مصرية ليل السبت، فيما شكرت كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي مصرعلى وساطتها، وذلك بعد خمسة أيام من القصف المتبادل بين الطرفين.

صواريخ وقذائف

بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، تم خلال العملية إطلاق 1469 قذيفة باتجاه إسرائيل، وتم تنفيذ 473 عملية اعتراض مقابل 23 خطأ من قبل منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية (95.6 نسبة الاعتراض). أطلقت خلال العملية 389 قنبلة، وسلاح الجو الإسرائيلي قام بتجنيد ألف جندي احتياط للعملية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي 6 عمليات اغتيال ضد قادة بارزين في الجهاد الإسلامي، ويحقق الجيش الإسرائيلي بمقتل تسعة مدنيين خلال تنفيذ عمليات الاغتيال لقيادات الجهاد عند انطلاق العملية. وأسفرت المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامي عن مقتل 34 فلسطينيًا وإسرائيلية واحدة.

فيما رأت التقديرات الأمنية أن يوم الخميس المقبل قد يمر بهدوء بدون إطلاق قذائف من قطاع غزة خلال مسيرة الأعلام، وذلك على خلفية عدم رغبة حماس المشاركة في المعركة. حيث يدخل 17500 عامل من غزة يوميًا للعمل في إسرائيل.