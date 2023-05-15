لإنهاء أزمة غرامة الزمالك.. الأهلى يبحث إعارة كهربا إلى نادٍ سعودى

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، عن تحركات إدارة القلعة الأحمر، لبحث إمكانية إعارة محمود عبد المنعم كهربا لأحد الأندية السعودية خلال الموسم المقبل؛ بهدف مساعدة اللاعب على دفع الغرامة الموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح الزمالك.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن إدارة الأحمر استقرت على إعارة اللاعب لمدة عام بشرط الحصول على 2 مليون دولار ونصف، على أن يتم دفع قيمة الصفقة مقدمًا؛ من أجل تسديد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، وبالتالى إنهاء الأزمة من الأساس وعدم تعرضه للإيقاف مجددًا في شهر يونيو المقبل.

وذكر أن الاتفاق مع اللاعب على تجديد تعاقده لمدة عامين إضافيين مع القلعة الحمراء، بخلاف العقد الحالي الذي ينتهى بنهاية الموسم المقبل، على أن يخرج للإعارة ثم يعود للأهلي مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الأهلي يعتمد في على السمعة الطيبة التى تركها كهربا في السعودية عندما كان معارًا من صفوف نادى الزمالك لفريق اتحاد جدة السعودة، وقدم خلال تلك الفترة مستويات رائعة للغاية.

ونوه بأن فكرة إعارة كهربا جاء على هامش الاتصالات التى جرت على مدار الأيام الماضية بين إدارة الأهلي ونظيرتها في أهلى جدة السعودى بشأن إمكانية الحصول على خدمات محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

وقدم أهلي جدة السعودي عرضًا مغريًا للغاية وصل إلى 2 مليون دولار سنويًا لـ محمد الشناوي، الأمر الذي دفع إدارة الأحمر للتفكير فى كيفية تسويق محمود كهربا؛ بهدف الاستفادة ودفع الغرامة الموقعة عليه، بدلاً من تعرضه للإيقاف مجددًا.