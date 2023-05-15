الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

ليفربول
ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي 

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره ليستر سيتي، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.
  • خط وسط الملعب: كورتيس جونز – فابينيو - جوردان هندرسون.
  • في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

معلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

سيتولى المعلق "عصام الشوالي"، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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ترتيب ليفربول وليستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

- يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بفارق أربع نقاط فقط.

- بينما يتواجد فريق ليستر سيتي، تحت قيادة المدرب دينيس سميث، حاليًا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، خلف إيفرتون صاحب المركز السابع عشر بفارق نقطتين.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

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