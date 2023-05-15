رابط مركزي لتحويل الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة تيسير كافة إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية؛ وذلك في ضوء رصد استفسارات الطلاب خلال الأيام الماضية.

وأوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه الآن؛ لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي، تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم الإثنين، أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية خصصت بريدًا إلكترونيًا [email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويستقبل هذا البريد الإلكتروني الآن كافة أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التي تواجههم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.

وكانت قد أعلنت الوزارة عن الشروط والقواعد اللازمة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية وتضمنت:

1. يبدأ التقديم لهؤلاء الطلاب من يوم السبت الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023، إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة، على أن يكون القبول بأولوية التقدم.

2. تكون الأعداد المسموح القبول بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

3. الطالب يتقدم لكلية مناظرة، ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لا بد أن يكون على كلية مناظرة.

4. السنة التحضيرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

5. القيد في العام الجامعي 2022/2023 لا بد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية

6. حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

7. لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل، مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

8. لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023.