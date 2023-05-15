الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سائق سيارة دهس طالبًا وأصاب آخر فى النزهة للمحاكمة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة النزهة بإحالة سائق سيارة لاتهامه بالاصطدام بدراجة نارية ما أسفر عن وفاة طالب وإصابة آخر للمحاكمة العاجلة. 

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على قائد سيارة اصطدم بدراجة نارية، مما أسفر عن وفاة طالب وإصابة آخر أعلى الطريق بمنطقة النزهة.

 

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا يفيد بوفاة "طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول" إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر "مقيم بذات العنوان" بسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية "قيادة الأول" بدائرة القسم.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه "مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس".

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المارة عليه.

 

وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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