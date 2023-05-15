الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس سوهاج الجديدة يُتابع سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها

جولة رئيس المدينة
جولة رئيس المدينة

أجرى المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينه سوهاج الجديدة، جولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات بالمدن الجديدة لدفع العمل وتذليل أي عقبات إن وجدت.

واستهل المهندس محمد عبدالله، الجولة بالمرور على مشروع تنفيذ طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) بمنطقة الشريط المميز وحارات الخدمة بجوار طريق المطار بنسبة تنفيذ ٩٠٪ من الأسفلت، مشيدا بسير الأعمال الجارية بالمشروع.

كما تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، مشروع تنفيذ (طبقة أساس+ طبقة رابطة أسفلتية) لطرق المرحلة الأولى مجاورات ( ٨ - ٧ - ٦ - ٣ - ١ ) بمنطقة ٤٥٥ فدانًا بنسبة تنفيذ ٤٠٪ أساس، مطالباً بتقديم البرنامج الزمنى وضرورة الانتهاء من المشروع بأعلى المواصفات والجودة، كما تفقد مشروع تنفيذ طرق ( فرمة ) لمنطقة المقابر بالتوسعات الجنوبية بنسبة إنجاز ٩٠٪ .

وانتقل رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، لتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي، وتشمل مشروع تنفيذ رافع التوسعات الجنوبية شامل (خزان أرضى + بوستر + خط مياه قطر 800مم بطول 5 كم)، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لهذا المشروع، والالتزام بالمواصفات الفنية المقررة للحصول على أعلى جودة في التنفيذ وسرعة إنهاء المشروع طبقاً للبرنامج الزمني.

كما تفقد " عبدالله " مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، طاقة  ٣٦٠٠٠ م٣/ يوم والمرحلة الأولى بطاقة ١٢٠٠٠ م ٣/ يوم، حيث تم التشغيل التجريبي للمحطة وجارٍ أخذ عينات المياه  لاختبارها والتأكد من مطابقتها لمعايير المياه المعالجة ثلاثيا قبل الربط على شبكة الرى بالمدينة لرى المسطحات الخضراء.

وتفقد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، شبكة كهرباء منطقة الشريط المميز ١٠٠ م والعمران المتكامل بنسبة تنفيذ للمشروع بلغت ٦٥٪، مطالبا بضرورة الانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى، وبضرورة عزل الجزء المدفون داخل التربة من قواعد العمدان والبلدورات.

كما قام رئيس الجهاز بالمرور على مشروع شبكة كهرباء المرحلة الثانية بمنطقة ٤٥٥ فدانا بنسبة تنفيذ ٥٥٪، مطالبا بسرعة الانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى، مع مراعاة الجودة والدقة في التنفيذ.

وتفقد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أيضا المدخل الجنوبى للمدينة والطرق والجزر المارة أمام منطقة المخازن، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تأهيل الجزر والقيام بزراعتها بالنجيل الطبيعى والاهتمام بنظافة المدخل.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التشغيل التجريبى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الصرف الصحي المهندس محمد عبدالله المجتمعات العمرانية المسطحات الخضراء المياه المعالجة جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة

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