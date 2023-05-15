الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. انعقاد المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

تعقد أكاديمية الشرطة بمركز الدراسات الإستراتيجية المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا، صباح اليوم الاثنين، تحت عنوان نحو تعليم أمني متميز.

وينعقد المؤتمر بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم، والدكتور علاء عشماوي ويناقش التعليم الأمني الأكاديمي الرؤية الرسالة، الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في التعليم العالي الأمني. 

كما يناقش المؤتمر دور أكاديمية الشرطة في تطوير التعليم الأمني، ورؤية مستقبلية مقترحة حول التنافسية.

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