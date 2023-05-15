8 رحلات طيران دولية تصل مطار مرسى علم الدولى اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، على مدار ساعات، 8 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 117 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس الأول السبت حتى الجمعة المقبل.



وبحسب ما نُشر في جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم الدولي فإن الـ8 رحلات منها رحلتان من إيطاليا، ورحلتان من التشيك، ورحلتان من ألمانيا ورحلة من هولندا ورحلة داخلية.



ويستقبل مطار مرسى علم الرحلات الـ117 من 11 دولة أوروبية، وتصل أكثر الرحلات بينها من ألمانيا، ثم بولندا، والتشيك، وإيطاليا، وعدد من الدول الأخرى.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بالتنسيق مع بعضها البعض لعملية إنهاء إجراءات الوصول للسياح وتطبيق الإجراءات الأمنية وكذلك الصحية عليهم بطرق سريعة، حتى يتم نقلهم للفنادق مقر إقامتهم للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



يذكر أن مدينة مرسى علم هى مدينة مفضلة عند أغلب الأوروبيين لقضاء إجازاتهم فيها خاصة الإيطاليين، حيث إن أغلب السياح الإيطاليين لم ينقطعوا عن زيارتها طوال العام.