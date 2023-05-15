الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

8 رحلات طيران دولية تصل مطار مرسى علم الدولى اليوم

مطار مرسى علم الدولى
مطار مرسى علم الدولى

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، على مدار ساعات، 8 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 117 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس الأول السبت حتى الجمعة المقبل. 

وبحسب ما نُشر في جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم الدولي فإن الـ8 رحلات منها رحلتان من إيطاليا، ورحلتان من التشيك، ورحلتان من ألمانيا ورحلة من هولندا ورحلة داخلية.

ويستقبل مطار مرسى علم الرحلات الـ117 من 11 دولة أوروبية، وتصل أكثر الرحلات بينها من ألمانيا، ثم بولندا، والتشيك، وإيطاليا، وعدد من الدول الأخرى.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بالتنسيق مع بعضها البعض لعملية إنهاء إجراءات الوصول للسياح وتطبيق الإجراءات الأمنية وكذلك الصحية عليهم بطرق سريعة، حتى يتم نقلهم للفنادق مقر إقامتهم للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر. 

يذكر أن مدينة مرسى علم هى مدينة مفضلة عند أغلب الأوروبيين لقضاء إجازاتهم فيها خاصة الإيطاليين، حيث إن أغلب السياح الإيطاليين لم ينقطعوا عن زيارتها طوال العام.

رحلات طيران مطارمرسي علم مطارمرسي علم الدولي إيطاليا المانيا هولندا

الأكثر قراءة

"أباتشى" الأمريكية ترغب فى الحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن البترول بمصر

ارتفاع فى درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم وحتى السبت

"الوثائقية".. قصة الدعم اللا محدود من الرئيس جمال عبدالناصر لفرقة رضا

تداول أسئلة امتحانات الكيمياء للأول الثانوى بالجيزة عبر السوشيال ميديا

سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بدور مصر فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

للمرة الأولى فى تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة