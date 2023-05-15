رئيس قطاع المعاهد يوفد لجنة لمتابعة تجهيزات "بيت شباب الأزهر" بالبحر الأحمر

أوفد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنةً متخصصةً من قطاعِ المعاهدِ الأزهريةِ للوقوفِ على التجهيزاتِ النهائيةِ لبيتِ شبابِ الأزهرِ الجديدِ بالبحر الأحمر "الغردقة".

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيه من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

وتفقدت اللجنة الأعمال التي قامت في البيت، وأبدت استعدادها لتلبية كل احتياجات البيت وفقا لتوجيهات فضيلة رئيس القطاع؛ استعدادا لافتتاحه فى القريب العاجل.

وضمت اللجنة أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، يرافقه إبراهيم صديق مدير عام الرعاية الاجتماعية والرياضية، وكان في استقبال فضيلة الدكتور حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية على رأس لجنة ضمت: عددا من المعنيين.

وعقدت اللجنة اجتماعا في المنطقة ضم المعنيين، لبحث ومناقشة وضع البيت الحالي، وللوقوف على أبرز المعوقات التي تواجهه، والعمل على حل أي مشكلات، ويقع البيت بمنطقة الأحياء بالغردقة، على مساحة ٧٥٠٠ متر، وتبلغ مساحة المبنى الكلية حوالى ١٨٠٠متر.