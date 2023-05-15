الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "كينج باور".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

ستُذاع مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات في محاولة لاقتحام المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

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ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة بعدما تغلّب على فولهام وبرينتفورد بهدف نظيف في المباراتين، ضمن منافسات الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق ليستر سيتي، تحت قيادة المدرب دينيس سميث، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومحاولة الهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويأمل فريق ليستر سيتي في الثأر من ليفربول، بعد الهزيمة في مباراة الدور الأول بنتيجة 1-2، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد رود".

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي 

يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 30 نقطة.

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