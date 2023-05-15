الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت محاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، حالة من التكدس المروري، وسط انتشار أمني لرجال المرور لتسهيل حركة سير المركبات وتقليل الكثافات، وظهرت الكثافات بمحور كورنيش النيل، كوبري الجامعة، طريق الحرية، ومنطقة الوايلي، فضلًا عن ظهور كثافات بالطريق الدائري الأوسطي، وكوبري أكتوبر، والأوتوستراد، وشارع الهرم.

كما شهدت الطرق التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، زحامًا مروريًا بدايًة من كوبري الجلاء، 15 مايو، وكوبري أكتوبر، وكوبري الجامعة، وشارعي الهرم وفيصل، وصولًا إلى شارع البحر الأعظم، ومنطقة البحوث.

وكما ظهرت الكثافات بمحور صفط اللبن في الطريق المتجه إلى الأوتوستراد، وكذلك أيضا نفقي الأزهر والعروبة ومنطقة صلاح سالم، وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور بالطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة لتيسير الحركة والحد من الكثافات.

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