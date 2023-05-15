"القاهرة الإخبارية": الجيش الأوكرانى يعلن نجاح أول هجوم مضاد فى محيط باخموت

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها نقلًا عن الجيش الأوكراني، بأنه أعلن عن نجاح أول هجوم مضاد في محيط باخموت.

وكانت أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، هانا ماليار، أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم فى اتجاه باخموت وفى ضواحى المدينة، موضحة أنه علاوة على ذلك تم أسر عدد من الجنود الروس من وحدات مختلفة.

وأضافت: "أي شخص يعرف الوضع الحقيقي وهو موجود الآن يفهم خطورة الوضع.. هذا عندما يكون متر واحد صعبًا مثل 10 كيلومترات.. وتعمل قواتنا بأقصى قدرات بشرية، إنهم يعملون بحزم ومهنية".



وأكدت نائبة الوزير، أن الوضع في باخموت متوتر للغاية، مشيرة إلى أن موسكو جمعت كل قواتها هناك وتحاول التقدم وتدمر كل ما في طريقها، وتتواصل المعارك الشرسة.