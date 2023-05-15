الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى الشرقية

انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز

أصيب 3 مواطنين وطفل بجروح متعددة وحروق إثر تعرضهم لحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنزل وانهيار حائط عليهم في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول 3 مواطنين وطفل مقيمين بقرية الملكيين البحرية، مصابين بجروح وحروق متعددة، وتم تقديم الإسعافات لهم، وتحويل المصابة الثالثة إلى مركز ههيا للحروق.

وكشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنزل وانهيار حائط عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مواطنين طفل أسطوانة بوتاجاز محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية مستشفى الحسينية المركزى

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