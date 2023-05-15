لندن: حزمة مساعدات جديدة لكييف ستتضمن أنظمة جوية ومسيرات

أعلنت الحكومة البريطانية، عن أن حزمة المساعدات الجديدة التي ستقدم لكييف ستتضمن أنظمة جوية ومسيرات، وفقاً لنبأ عاجل نقلته القاهرة الإخبارية.

ووصل الرئيس الأوكراني، إلى العاصمة لندن، لاستكمال مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول تقديم مزيد من الدعم الجوي لكييف.

وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس ، أن لندن سترسل صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أعلنت اليابان أنها تخطط لتقديم مساعدات بقيمة مليون دولار إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، من خلال بنك اليابان للتعاون الدولي.

وقال محافظ البنك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" الجمعة الماضية، إن أوكرانيا في حاجة إلى المساعدة، معربا عن اعتقاده بأن إنشاء منصة استثمار للدولة ستكون فرصة مهمة لإظهار التضامن مع أوكرانيا.