الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اشتهر بشفيع الحقول والمزارعين.. من هو القديس إيزيدورو الفلاح؟

القد يس إيزدورو
القد يس إيزدورو

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم، بذكرى رحيل القديس إيزيدورو الفلاح.

وتزامنًا مع احتفال الكنيسة الكاثوليكية اليوم، تروي الدستور في سطور قصة القديس إيزيدورو الفلاح.

ولد القديس إيزيدورو عام 1070 في مدريد بإسبانيا وكان أميا، وهو ـمر طبيعي تماما في تلك الأوقات، وقد غادر مدريد بعد الغزوات العربية. 

وعمل كمزارع مع مالك أرض في توريلاغونا في المزرعة التى يملكها السيد خوان دي فارغاس. 

قبل العمل كل صباح كان يذهب أولاً إلى القداس ثم إلى الحقول ملتمساً من الله أن يحميه من ارتكاب أي خطيئة وكان يعيش دائما في مخافة الله ومحبة الآخرين.  

من قبل بعض الحقد اتهمه مالك الأرض بأنه مهمل في عمله، كما لو أنه لم يجعل الأرض تؤتي ثمارها في جزء صغير، في انتظار تعصبه: وبالتالي كان للمزارع المتدين اللوم والتهديدات. قدم بتواضع اقتراحًا إلى سيده: إذا كانت ثمار المزرعة التي يزرعها في وقت الحصاد اقل وفرة من المزارعين في الحي، فسيتم تخفيض أجوره أيضًا. تم قبول الاقتراح. لكن الثمار تجاوزت كل التوقعات، وكان محصول إيزيدورو هو الأكثر وفرة.

وكان الفائض من رتبه يمنحه دائما للفقراء، وغالبا كان يحرم نفسه واسرته من الأشياء الضرورية.  

وبينما كان إيزيدور الطاحونة رأى أسراباً من الطيور الجائعة تطير حزينة، تحرك بتعاطف وأعطاهم جزءاً كبيراً من الحبوب التي له. وكل الذين رأوه ضحكوا عليه وعلى سذاجته. 

وكان إيزيدورو وزوجته يكرمان دائما مريم العذراء، وكان له ولد اسمه إيلان قام بتربيته على مخافة الله ومحبة للجميع دون تفرقة. وبينما كان الطفل يلهو ذات يوم سقط في بئر عميق عمقه حوالي 30 متراً فرفع عينه نحو السماء وطلب من الله ان ينقذ ابنه من الغرق، وإذ رأى الماء يرتفع الى حافة البئر وتم إنقاذ الطفل بمعجزة من الله.

ورحل القديس إيزيدورو الفلاح عن العالم بعطر القداسة يوم 15 مايو عام 1130 فقام البابا غريغوريوس الخامس بإعلانه قديساً عام 1522. وأطلق عليه شفيع الحقول - المزارعين -المحاصيل.

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