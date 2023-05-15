سفير إسبانيا بالقاهرة: مدريد مهتمة بمجهودات مصر فى مجال التغير المناخى

أكد سفير إسبانيا بالقاهرة "ألفارو إيران غوتيريز"، أن إسبانيا مهتمة بشكل كبير بالتغيرات المناخية وأنها على اطلاع بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة التغيرات المناخية والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ الإسكندرية محمد الشريف برفقة إدواردو سوناريو الملحق التجاري والاقتصادية بالسفارة الإسبانية.



وأضاف السفير أن الإسكندرية تعد من أهم المدن التي تحظي باهتمام الشركات الإسبانية وهناك العديد من الاستثمارات الإسبانية بالثغر.

وأعرب عن سعادته بالتواجد في الإسكندرية ، موضحًا أنه سوف يجري العديد من الزيارات في المستقبل.

من جانبه، أعرب محافظ الإسكندريه عن سعادته باستقبال السفير الإسباني، مشيرا إلى أنه لابد من العمل على تعزيز وزيادة التعاون بين إسبانيا والإسكندرية نظراً للتشابه بين البلدين والتاريخ الطويل للعرب في إسبانيا.

وأكد محمد الشريف على المجهودات التي تبذلها الحكومة خاصة في مدينة الإسكندرية والتي تعاني خلال العديد من السنوات جراء التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر وتغير مواعيد النوات ، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الأمطار.

وأوضح أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات لحماية الآثار بالإسكندرية كمشروع حماية قلعة قايتباي.