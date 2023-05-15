أردوغان: نعلم بأننا متفوقون فى هذه الانتخابات ولكننا ننتظر النتائج الرسمية

قال مرشح تحالف الشعب الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان فجر اليوم الإثنين، نعلم بأننا متفوقون في هذه الانتخابات ولكننا ننتظر النتائج الرسمية التي ستظهر الإرادة الوطنية .

وفي كلمة له قبل صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، قال أردوغان: "نعلم بأننا متفوقون في هذه الانتخابات ولكننا ننتظر النتائج الرسمية التي ستظهر الإرادة الوطنية".

وأضاف: "نسبة المشاركة في الانتخابات التركية لا مثيل لها في العالم وهي الأكبر في تاريخنا السياسي"، مشيرا إلى أنه "بغض النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا".

واستطرد: "سننتصر في هذه الجولة بنسبة 51% لأننا ما نزال نحصي اصوات الخارج".

وأكمل أردوغان: "إذا كان الشعب يختار حسم الانتخابات عبر الجولة الثانية فعلى الرأس والعين".

وأردف: "خلال تاريخنا السياسي احترمنا الإرادة الوطنية، ونحترم هذه الإرادة في الانتخابات الحالية والاستحقاقات القادمة".

كما قال أردوغان: "من غير المعروف أننا سنذهب لجولة ثانية وأدعو المراقبين إلى البقاء حتى انتهاء الفرز".