الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ملفات مطروحة على طاولة «قادة العرب» فى القمة العربية بجدة

السعودية
السعودية

تنطلق القمة العربية بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو الجاري، وسط ملفات عديدة وتحديات صعبة أبرزها القضية الفلسطينية، بالاضافة إلى أزمة السودان الحالية، وكذلك الملف اليمني والحلول السياسية للأزمة السورية، وإيجاد حلول لأزمات لبنان سواء الاقتصاد المنهار أو أزمة الفراغ الرئاسي، وطرح الأزمة الليبية، إلا أن القمة تشهد أيضًا أجواء إيجابية بعد عودة سوريا إلى الصف العربي بعد ما يقرب إلى 12 عام من الغياب.

ملف سد النهضة
وتنعقد القمة العربية الـ 32 في جدة، وسط تحديات وتطلعات لتحقيق نتائج على عدة مستويات، ويأتي الملف الاقتصادي في مقدمة الملفات التي تحتاج لمباحثات عاجلة وخطط خاصة، وذلك بالإضافة إلى الجانب الأمني وملف مكافحة الإرهاب في أكثر من بلد عربي.


في السياق ذاته، يأتي ملف سد النهضة على رأس الملفات الهامة التي تناقشها القمة العربية، بما يشكله السد من خطورة بالغة على مصر والسودان خاصة بعد تقديم مصر لمشروع قرار لجامعة الدول العربية لمناقشته ومفاوضة الجانب الإثيوبي وذلك وسط حالة من الرفض لأديس بابا لتدخل الجامعة العربية بهذا الملف حيث ترى أن الأمر شأن أفريقي وليس عربي.

القضية الفلسطينية
وكعادتها تأتي القضية الفلسطينية وتطوراتها في صدارة الملفات التي تحتاج لناقشات عاجلة في القمة العربية بجدة، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة توترات عديدة في ظل الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تواصل غاراتها واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يدفع الفصائل الفلسطينية للرد بإطلاق مئات الصواريخ على المناطق المتاخمة لقطاع غزة في واحدة من أسوأ جولات العنف بين الجانبين منذ أشهر.

أزمات السودان وليبيا واليمن
في السياق ذاته، تشكل الأزمة السودانية أحد أبرز التحديات في القمة العربية المقبلة، حيث تفرض حرب السودان نفسها على طاولة النقاشات العربية، حيث تهدد تطورات الأحداث بحرب مستمرة تستنزف موارد البلد العربي، كما تأتي أزمة الانسداد السياسي في ليبيا كملف بارز يحتاج لتدخلات عربية عاجلة، وهو أمر ليس ببعيد عن الأزمة اليمنية التي تحتاج لتدخل حاسم ينهي الحرب الدائرة منذ سنوات.

تحديات اقتصادية
كما تأتي التحديات الاقتصادية على رأس الملفات التي تناقشها القمة العربية، خاصة في ظل حالة الانهيار الاقتصادي اللبناني والاهتزازات الاقتصادية في مختلف الدول العربية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

إعمار سوريا
في السياق ذاته، تأتي قضية إعادة إعمار سوريا وإعادة اللاجئين السوريين كأحد أبرز الملفات المطروحة على مائدة القادة العرب، في ظل الرغبة الملحة على عودة اللاجئين السوريين وانهاء غربتهم بعيدًا عن بلادهم.

القمة العربية السعودية القضية الفلسطينية لبنان الأزمة الليبية الصف العربى ملف سد النهضة

الأكثر قراءة

مع قرب انتهاء فرز الأصوات.. تراجع نسبة التصويت لـ أردوغان إلى أقل من 50%

البرهان يجمد حسابات قوات الدعم السريع فى البنوك السودانية

حسن والمأذون مزورين.. تفاصيل أقوال زوجة شاكوش أمام نيابة أكتوبر

رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: القاهرة تلعب دورا إقليميا وسياسيا بارزاً

فلسطينية تروى لـ "الدستور" كواليس النكبة وهجرتها لمصر ثم لغزة

برشلونة يتوج بلقب الدورى الإسبانى برباعية في إسبانيول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة