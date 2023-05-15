24 لاعب فى قائمة المصرى لمباراته أمام الداخلية

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق النادي المصري عن قائمة لاعبيه لمباراته أمام نظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها في السابعة مساء الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى : عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاتة.

خط الدفاع : كريم العراقي ، اسلام ابو سليمة ، اسلام المزين ، محمد دبش ، عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر ، أحمد عماد ، السعيد كمال.

خط الوسط: عمرو موسى ، ايزي ايميكا ،اسلام عطية ،أسامة الجزار ، عبد الرحيم دغموم ، حسام جريشة ، محمد حسن الفيومي ، زياد فرج ،رجب عمران ، الناشئ أحمد شداد.

خط الهجوم : محمد جريندو ، الناشئ عمرو المرسي ، الناشئ محمد الظريف.

و يغيب عن اللقاء للإصابة كلا من : مروان حمدي والياس الجلاصي وحسين السيد وعبده يحيى و حسن علي و الكاميروني فرانك ايتوجا.

يذكر أن فريق المصري يأتي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.