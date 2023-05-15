الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مى كساب تكشف حقيقة خلافها مع زينة وترتيب اسمها بتتر "جعفر العمدة"

مى كساب
مى كساب

نفت الفنانة مي كساب، وجود أي خلافات بينها وبين الفنانة زينة، موضحة أن عدم وجود زينة معهم في الصور التي جمعتها مع إيمان العاصي ومنة فضالي، وهالة صدقي، ليست لوجود خلاف، وإنما لأن زينة لم تكن تتواجد في أغلب أوقات التصوير.

وأضافت خلال لقائها على قناة "العربية": " زينة صديقة لي من زمان من قبل ما نتعرف، وهي إنسانة محترمة جدًا اعتز بصداقتها، لا يوجد أي مشاكل بينا، لكن أغلب التصوير هي غير موجودة معنا، والأجواء كويسة جدًا، ظهر على الشاشة".

 

وعن ترتيب ظهور اسمها في تتر المسلسل، قالت مي كساب إنها أمور تحل مع الإنتاج قبل دخول العمل، مردفة: "المشكلة إن تلت أرباعنا نجوم، كل واحد يشيل مسلسل لوحده، والإنتاج مش عارف يرضوا مين ولا مين".

وأشارت إلى أن ترتيب الأسماء في التتر أمر يهم الفنانين، ولا يشغل بال المشاهدين، مردفة: "الجمهور لا يعنيه مين اسمه قبل مين، وإنما يعنيه مين أحسن واحد، لكن ترتيب الظهور في التتر أمور نفسية عندنا كفنانين منعرفش نتخلص منها".

 

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