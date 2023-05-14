الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يعلن استكمال الدورى السعودى بدون مدربه رامون دياز

رامون دياز
رامون دياز

أعلن نادي الهلال السعودي، عن استكمال بطولة الدوري المحلي للموسم الحالي بدون الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق.

ويحتل الهلال السعودي المركز الرابع بجدول ترتيب دوري "روشن" السعودي برصيد 49 نقطة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة "وافقت إدارة نادي الهلال على مغادرة دياز إلى بلاده من أجل الاطمئنان على أسرته، بعد تعرضهم لحادث مروري في الفترة الأخيرة".

وجاء بيان الهلال السعودي على النحو الآتي، "وافقت إدارة النادي على الطلب الذي تقدم به مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيي رامون دياز برغبته في المغادرة إلى بلاده المتابعة أوضاع أسرته عقب الحادث المروري، الذي تعرض له بعض أفراد الأسرة ونتج عنه حالة وفاة وإصابتين.

وتقرر أن يتولى قيادة الجهاز الفني، مساعد المدرب "إيملياني ياز" مع استمرار بقية أفراد طاقم الجهاز الفني وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي".

كان الهلال السعودي قد توج مؤخرًا ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

الهلال السعودي رامون دياز الدوري السعودي 2023

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