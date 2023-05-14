الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عميد زراعة عين شمس: مشروعات شرق العوينات تفتح أسواقًا خارجية للحاصلات المصرية

مشروعات شرق العوينات
مشروعات شرق العوينات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن القيادة السياسية في الفترة الأخيرة وضعت التنمية الزراعية على رأس أولوياتها، وظهر ذلك من خلال مشروع شرق العوينات الذي يعد ثاني أكبر مشروع بعد مشروع توشكى.

وأضاف خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، أن مصر تستهدف الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات المقبلة في ضوء المشروعات الزراعية بتوشكى ومنطقة شرق العوينات.

وأكد، أن منطقة شرق العوينات منطقة زراعية مهمة للغاية، وتتميز بالعديد من المميزات، وأهمها مياهها العذبة، مشيرًا أن هذه المنطقة لا تزرع قمحًا فقط، لكنها تصلح لزراعة النباتات العشبية مثل اليانسون والكمون، وأيضًا النباتات الحيوانية مثل البرسيم.

ولفت إلى أن الزراعة في منطقة شرق العوينات تساعد على فتح المزيد من الأسواق الخارجية للحاصلات المصرية، موضحًا إن لدينا هدرا حوالي ما يقرب من 20% في الحاصلات المصرية بعد الحصاد. 

ولفت إلى أن إقامة مصانع في منطقة شرق العوينات يسهم في التقليل من الهدر الزراعي بعد الحصاد، كما أنه يساعد في توفير فرص عمل للشباب، مما يقلل من نسبة البطالة في مصر، ويساعد على زيادة نسبة الصادرات، وتقليل نسبة استيراد القمح، مضيفًا أن المشروع لا يُنظر إليه من الناحية الزراعية فقط، ولكن الهدف من المشروع هو الربط بين شرق مصر وغربها.

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