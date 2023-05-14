جثمان هامد.. مصرع طفل إثر سقوطه في بئر مياه بمدينة مرسي مطروح

لقى طفل مصرعة إثر سقوطه في بئر مياة بمنطقة وادي الرمل بمدينة مرسي مطروح وتم علي الفور نقله إلى مستشفي مطروح العام.



واستقبلت مستشفى مطروح العام، راشد جبريل ابراهيم حميد ويبلغ من العمر 4 سنوات جثمان هامد حيث تم التحفظ علي الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وفي سياق آخر كان قد أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بطريق الإسكندرية مطروح وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم لمستشفى الضبعة المركزي.

وحصلت "الدستور" علي أسماء المصابين وهم " غيطاني محروس حماد 30 ستة مصاب باشتباه كسر بعظمه الكاحل الأيسر، عبد ربه فرج محمد احمد 23 سنة مصاب باشتباه كسر بالساعد الايسر كدمه شديده بالصدر، علي محمد السيد حامد 42 سنة مصاب باشتباه كسر بالضلوع، محمود فرج احمد 25 سنة مصاب بكدمه شديده بالظهر، فارس فرج احمد 23 سنة مصاب باشتباه كسر بالكتف الايمن".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.





