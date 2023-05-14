شريف الخشاب: تعادل سيراميكا والمحلة ليس في صالح الفريقين

أكد شريف الخشاب، المدير الفني السابق، لفريق غزل المحلة أن التعادل السلبي بين سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة لم يكن فى مصلحة الفريقين حيث اعطي الفرصة التى تلاحقهما خاصة المهددة بالهبوط.

وقال الخشاب في تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة أن المحلة قد يكون مستفيد خاصة إنه حصل على نقطة خارج ملعبه وفي ظل الفرص المؤكدة التي لاحت لاصحاب الأرض وفى مقدمتها فرصة كناريا الذى كان على بعد خطوات من المرمى واضاعها بغرابة شديدة.

وأكد المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة وسموحة، من الواضح أن رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة، أرتضى بالتعادل خاصة أن معظم تغييراته كان هدفها التأمين الدفاعي والسيطرة على خط الوسط مع الإعتماد على المرتدات املا في خطف هدف وهو ما كان يمكن ان يتحقق بتسديدة الشيخ أخرجها بسام ببراعة شديدة ورأسية حازم مرسي من عرضية جابر التي تعامل معها بسام بهدوء.

وأبدى الخشاب إندهاشه بمشاركة صلاح محسن في الشوط الثاني ثم خروجه قبل نهاية اللقاء حيث لم يظهر إنه يعاني من الإصابة ومشاركة شيكوزي الذى يمثل علامة استفهام، خاصة أن مستواه لأيؤهله للعب في الدوري المصري والتعاقد معه تخريب للكرة المصرية ، بجانب تراجع أكثر من لاعب عن مستواه خاصة أحمد ياسر ريان وكناريا.