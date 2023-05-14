عقوبة جديدة من CAF للأهلى بسبب مباراة الهلال السودانى

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عقوبة مالية بتغريم النادي الأهلي مبلغًا 100 ألف دولار، بعد شكوى الهلال السوداني ضد جماهير القلعة الحمراء.

وتقدم الهلال السوداني بشكوى ضد النادي الأهلي، عقب مباراة الفريقين في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت شكوى الهلال بسبب هتافات جماهير الأهلي ضد لاعبي الفريق السوداني، والتي وُصفت بـ"العنصرية" في مباراة الفريقين التي أقيمت مطلع أبريل الماضي على ستاد القاهرة، وحسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد فاز على الفريق التونسي، ذهابًا بثلاثية نظيفة في رادس.