الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقوبة جديدة من CAF للأهلى بسبب مباراة الهلال السودانى

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عقوبة مالية بتغريم النادي الأهلي مبلغًا 100 ألف دولار، بعد شكوى الهلال السوداني ضد جماهير القلعة الحمراء.

وتقدم الهلال السوداني بشكوى ضد النادي الأهلي، عقب مباراة الفريقين في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت شكوى الهلال بسبب هتافات جماهير الأهلي ضد لاعبي الفريق السوداني، والتي وُصفت بـ"العنصرية" في مباراة الفريقين التي أقيمت مطلع أبريل الماضي على ستاد القاهرة، وحسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد فاز على الفريق التونسي، ذهابًا بثلاثية نظيفة في رادس.

كاف الاهلى الهلال السوداني غرامة ضد الأهلي 100 ألف دولار

الأكثر قراءة

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيام

عقب ضبط أطنان منها.. ضحايا اللحوم المصنعة يتحدثون لـ"الدستور"

قومي المرأة ببني سويف ينفذ "مطبخ المصرية" بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا

كفر الشيخ تكثف أعمال مكافحة البعوض بحملات رش مسائية

دراسة: حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري

أليو ديانج مطلوب فى الدورى الفرنسى خلال الانتقالات الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة