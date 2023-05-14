الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"كهرباء الإسكندرية": تركيب 118 محطة شمسية أعلى المباني الحكومية والخاصة

جريدة الدستور

كشف المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن استهداف الشركة الانتهاء من ربط 118 محطة طاقة شمسية بنهاية العام المالي 2022/2023، سواء كانت محطات مملوكة للشركة أو المملوكة للقطاع المنزلي.

وأضاف الفقي في تصريح لـ«الدستور» أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تمتلك 6 محطات طاقة شمسيبة أعلي المباني الخاصة بها وذلك بقدرة 107 كيلو وات، ومتوقع قبل نهاية العام المالي 2022/2023 أدخال محطتين بقدرة 20 كيلو وات.

وأشار «الفقي » إلى أن عدد المحطات الشمسية المملوكة للغيرفي القطاع المنزلي وتقع في نطاق عمل الشركة يبلغ 110 محطة، حيث متوقع بنهاية 2022/2023 إدخال 27 محطة جديدة بقدرة 1704كيلو وات، كما أن هناك 83 محطة تم ربطها بالشبكة حتى 30 يونيو من العام الماضي، بقدرة مجمعة 6324.65 كيلو وات.

ووفق تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  فتستهدف رفع نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.

ويذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تقدم خدمات توزيع الكهرباء بالجهدين المتوسط والمنخفض في محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقا وحتي مدينة الحمام غربا بالكيلو66، ويبلغ عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة 2.9مليون مشترك، وتضم 5 قطاعات وهي (المنتزة، شرق، وسط، غرب، الساحل ويبلغ عدد العاملين في الشركة9621 عامل.

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