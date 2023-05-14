الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يحيل تقرير فنى عن مخالفات بالحملة الميكانيكية للنظافة إلى النيابة العامة

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

 عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً لتقييم الجهود المبذولة فى منظومة النظافة العامة، والذى شهد إحالة المحافظ لتقرير فنى عن الحملة الميكانيكية للنظافة إلى النيابة العامة نظراً لمخالفة المسئول عنها لآلية الصيانة الدورية للمعدات والسيارات. 

 

وجاء ذلك فى إطار جهود المحافظة المتواصلة للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة بما يساهم فى خلق بيئة نظيفة للحصول على رضا المواطن من الأداء المبذول على أرض الواقع. 

 

كما أحال محافظ أسوان المسئولين عن الحملة الميكانيكية للمحافظة إلى التحقيق في الشئون القانونية بعد واقعة تأخر إصلاح عدد 2 سيارة، وقد حضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، بالإضافة إلى مديرى الجهات المعنية. 

وخلال الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التقييم الذاتى لمستوى النظافة داخل الأحياء والمناطق السكنية بمدينة أسوان ، مع المتابعة الميدانية لعناصر المنظومة من العاملين والمعدات ومجمعات الحملات الميكانيكية حيث سيتم تركيب أجهزة تتبع على عدد من السيارات والمعدات للتأكد من أداؤها للأعمال المنوطة لها ، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات ، وضمان عدم إلقاؤها خارج المحطة الوسيطة ، والتي تم زيادة مساحتها لأربع أضعاف المساحة القديمة. 

 

ووجه المحافظ إلى أهمية إعادة الهيكلة الكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكوادر شبابية مدربة وقادرة على التعامل مع ملف النظافة ، علاوة على زيادة أعداد المحصلين ، ونسب الحوافز لهم من أجل زيادة إيرادات التحصيل من المحلات ، وسلاسل الهايبر ماركت والمولات التجارية والأنشطة الأخرى للوفاء بمرتبات العاملين ، ومتطلبات الصيانة للمعدات والسيارات. 

 

وكلف اللواء أشرف عطية المختصين بإنشاء مركز متكامل للصيانة بالحملة الميكانيكية للنظافة ليقوم بعمل الإصلاحات اللازمة للمعدات والسيارات ، وليصبح مستقبلياً مشروعاً إنتاجياً يحقق إيرادات تساهم في إستدامة أعمال الصيانة، مؤكداً على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة مع أصحاب مخازن النباشين وإصدار قرارات غلق لها للحد من ظاهرة نبش صناديق القمامة وهو الذى يتسبب فى خلق بؤر تلوث حولها. 

أسوان التقييم الذاتي الجهات المعنية السيارات والمعدات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المتابعة الميدانية المخلفات الصلبة المناطق السكنية

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