الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزت إبراهيم: تحرك وشيك لقوانين مكافحة التمييز فى مصر حتى "التمييز السياسى"

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال الدكتور عزت إبراهيم، المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن بداية الحوار الوطني ناضجة في المناقشات مهما اختلفت الآراء، مؤكدًا أن هناك مساحة واسعة من الحرية وتنظيم جيد واستيعاب لوجهات النظر المختلفة.

وأضاف إبراهيم خلال حواره مع برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحديث اليوم في الجلسات عن حقوق الإنسان كإحدي الركائز الأساسية للنظام السياسي المصري، وأيضًا تجريم التمييز وإنشاء مفوضية تجريم التمييز، يعتبر تأكيدًا على اضطلاع مصر بدورها في المعاهدات الدولية.

كما أشار إلى أن هناك اتجاهات رئيسية خلال جلسة اليوم، الأول وجود تشريع كامل لتكامل الفرص وتحقيق المساواة في المجتمع، واتجاه بتبني مفوضية تجريم التمييز، والاتجاه الثالث عن وجود توعية ثقافية في المجتمع عن حقوق الإنسان ونبذ التمييز.

وتابع: "مفوضية القضاء على التمييز، تعني بوجود آلية واضحة للشكاوى لمواجهة التمييز، وهي قضية ممتدة في المجتمع لا تشمل الدين والعرق فقط، بل التمييز حتى على التوجه السياسي".

وتوقع وجود تحريك وشيك لقوانين مكافحة التمييز، بموجب التعديلات المقترحة في الحوار، والكل متحمس لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

الحوار الوطنى الدكتور عزت إبراهيم اكسترا نيوز مفوضية القضاء على التمييز القضاء على التمييز

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