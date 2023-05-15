جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة
ينال البحث مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة لها اهتمام الكثير من عشاق الساحرة المستديرة التي تمتع مشاهديها بالمنافسات المختلفة.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة
يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه من عشاق كرة القدم مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدتها.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري × الداخلية.
الساعة 7:00 مساء.
تذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS HD.
الاتحاد السكندري × إنبي.
الساعة 9:30 مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS HD.
تردد قنوات نايل سبورت لمشاهدة مباريات الدوري المصري
تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات
تردد: 12226.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: SD.
تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات
تردد: 11861.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.
تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات
تردد 10853.
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.
تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات
تردد: 12303.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.
مواعيد مباريات الدوري الأسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس × رايو فاليكانو.
الساعة 10 مساء.
وتذاع المباراة على قناة bein sports connect.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليستر سيتي × ليفربول.
الساعة 10 مساء.
تذاع المباراة على قناة bein sports connect.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سامبدوريا × إمبولي.
الساعة 9:45 مساء.
تذاع المباراة على AD sports.