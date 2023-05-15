جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة

ينال البحث مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة لها اهتمام الكثير من عشاق الساحرة المستديرة التي تمتع مشاهديها بالمنافسات المختلفة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة



يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه من عشاق كرة القدم مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدتها.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري × الداخلية.

الساعة 7:00 مساء.

تذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS HD.

الاتحاد السكندري × إنبي.

الساعة 9:30 مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS HD.

تردد قنوات نايل سبورت لمشاهدة مباريات الدوري المصري



تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.



تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات

تردد 10853.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.



تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات

تردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.



مواعيد مباريات الدوري الأسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس × رايو فاليكانو.

الساعة 10 مساء.

وتذاع المباراة على قناة bein sports connect.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي × ليفربول.

الساعة 10 مساء.

تذاع المباراة على قناة bein sports connect.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سامبدوريا × إمبولي.

الساعة 9:45 مساء.

تذاع المباراة على AD sports.