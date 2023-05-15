الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

ينال البحث مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة لها اهتمام الكثير من عشاق الساحرة المستديرة التي تمتع مشاهديها بالمنافسات المختلفة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة
 

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه من عشاق كرة القدم مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدتها.
 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري × الداخلية.
الساعة 7:00 مساء.
تذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS HD.

الاتحاد السكندري × إنبي.
الساعة 9:30 مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS HD.

تردد قنوات نايل سبورت لمشاهدة مباريات الدوري المصري 
 

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات 

تردد: 12226.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: SD.
 تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات 

تردد: 11861.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.
 

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات 

تردد 10853.
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.
 

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات

تردد: 12303.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.
 

مواعيد مباريات الدوري الأسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس × رايو فاليكانو. 
الساعة 10 مساء.
وتذاع المباراة على قناة bein sports connect.
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي × ليفربول. 

الساعة 10 مساء.
تذاع المباراة على قناة bein sports connect.
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سامبدوريا × إمبولي. 
الساعة 9:45 مساء.
تذاع المباراة على  AD sports.

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