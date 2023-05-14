أمين الفتوى: أخذ شيك على الزوج استبدال للمودة والرحمة بالتهديد (فيديو)

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أساس الزواج المودة والرحمة لما جاء فى قوله سبحانه وتعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"، لافتا إلى أن الله زرع المودة والرحمة بين الأزواج ليعيشا فى خير.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "شوف إحنا بقى بنعمل إيهع بإرادتتنا بنستبدل المودة والرحمة والخير الكبير اللى زرعه ربنا فى قلب الزوجين، بالتهديد سواء بالطلاق أو كتابة شيك على بياض، ده استبدال الذى هو أدنى بالذى هو خير، مينفعش الزوجين يعيشوا فى تهديد وفى طرف يهدد الآخر بأمر ما، لا لازم يكون فى مودة ورحمة وخير بينهم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=uNRiRtfE48s