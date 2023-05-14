الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يهنئ لاعبات "سلة الأهلي" بدوري السوبر

جريدة الدستور

هنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، لاعبات الفريق الأول لكرة السلة وجهازهن الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز بدوري السوبر للمرة الـ 25 في تاريخ النادي، فضلًا عن فوز الفريق ببطولات دوري المرتبط والكأس وكأس السوبر هذا الموسم.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبات الأهلي والتفوق الواضح في المستوى الفني والبدني والنتائج الإيجابية، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني وكل منظومة العمل.

وقال إن الفوز بالبطولات الأربع يضاعف من المسئوليات الملقاة على عاتق الفريق وجهازه لإسعاد جماهير الأهلي التي لا تتوقف عند الفوز ببطولة أو أكثر. وهذا يحتاج إلى جهود مضاعفة وتركيز مستمر، وتعاون بين كل العناصر حتى يحافظ الفريق على مسيرة الانتصارات ويظل في المكانة التي يستحقها.

الكابتن محمود الخطيب دوري السوبر للسلة الاهلى

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