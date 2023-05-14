الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالحكيم: مشهد الافتتاح اليوم فى شرق العوينات تتويج لمجهودات وتعب سنوات طويلة

ياسر عبدالحكيم
ياسر عبدالحكيم

قال الدكتور ياسر عبدالحكيم، المستشار العلمي بمشروعات مستقبل مصر، إن مشهد الافتتاح اليوم في شرق العوينات تتويج لمجهودات وتعب سنوات طويلة؛ لإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية، والتوسع في زراعة محاصيل استراتيجية نحتاجها في البلد، خاصة القمح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مشروع مستقبل مصر بدأ في مارس 2017، واليوم على الأرض يوجد 420 ألف فدان في الضبعة تم استصلاحهم بالفعل، وفي الموسم الشتوي تم زرع 300 ألف فدان.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن رزاية المحاصيل الرئيسية التي نريد تقليل فاتورة استيرادها، على رأسهم القمح، بواقع 70 ألف فدان قمح، و70% منه بغرض إكثار التقاوي، محاصيل بنجر السكر، في غطار زراعة تعاقدية مع مصانع السكر والتوريد لمصانع السكر، بواقع 90 ألف فدان، 50 ألف فدان ذرة شامية، 25 ألف فدان بطاطس، 25 ألف فدان أشجار فاكهة، ومحاصيل أخرى متنوعة. 

التصنيع الزراعي

ولفت إلى أن كل مشروع زراعي هو مشروع متكامل، وتم إنشاء تجمع مصانع تخدم عليه، فمثلاً محاصيل عباد الشمس وسمسم وفول الصوبا، لابد بجوارها وجود مصنع لاستخلاص الزيت، لبيع المنتج كزيت في النهاية، بالإضافة لوجود ثلاجات لتخزين البطاطس، محطات غاز وتعبئة، وكل المصانع اللازمة لتعظيم الإنتاج الزراعي.

شرق العوينات الرئيس السيسي القمح

مواد متعلقة

أهمية إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب والمعادن الثمينة وعلاقته بالأسعار

نقيب الزراعيين: لولا شبكة الطرق الجديدة لما أنشأت مشروعات شرق العوينات وتوشكى

الحوار الوطنى.. محمود فوزى: نسعى لتقريب وجهات النظر لشكل مجلس النواب المقبل

عمرو هاشم ربيع: كلنا نحب البلد ولم أقصد الإساءة لأى مؤسسات أو أفراد

أحمد راغب: الآراء حول مجابهة التمييز فاقت التوقعات ونحتاج لمزيد من الجلسات

إيمان كريم تطالب بتوفير بيئة لائقة لذوى الإعاقة للمنافسة فى العمل

عضو القومى لحقوق الإنسان: هناك مؤشرات إيجابية للحد من التمييز ونحتاج لتشريعات جديدة

عبدالفتاح يحيى: التمييز موجود فى مناهج التعليم منذ الصغر

الأكثر قراءة

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيام

قومي المرأة ببني سويف ينفذ "مطبخ المصرية" بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا

كفر الشيخ تكثف أعمال مكافحة البعوض بحملات رش مسائية

عقب ضبط أطنان منها.. ضحايا اللحوم المصنعة يتحدثون لـ"الدستور"

دراسة: حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري

أليو ديانج مطلوب فى الدورى الفرنسى خلال الانتقالات الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة