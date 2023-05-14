لبحث أوجه التعاون.. وكيل صحة مطروح يلتقي نقيب الأطباء ونقيبة التمريض

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، بمكتبه الدكتور أحمد السوهاجي نقيب الأطباء ومديحة زيتون نقيبة التمريض بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم بحث سبل وأوجه التعاون بين مديرية الصحة بمطروح وكلا من مجلس نقابة الأطباء و نقابة التمريض ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعاملين بقطاع الصحة بالمحافظة، وبحث سبل الارتقاء بالمنظومة الصحية بمطروح.

وقدم وكيل صحة مطروح التهنئة إلى مديحة زيتون نقيبة التمريض بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين المديرية والنقابات المعنية لتقديم خدمات طبية متميزة والعمل على تذليل المعوقات وحل جميع المشاكل فى المهد.