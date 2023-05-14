الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لبحث أوجه التعاون.. وكيل صحة مطروح يلتقي نقيب الأطباء ونقيبة التمريض

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، بمكتبه الدكتور أحمد السوهاجي نقيب الأطباء ومديحة زيتون نقيبة التمريض بالمحافظة. 

وخلال اللقاء تم بحث سبل وأوجه التعاون بين مديرية الصحة بمطروح وكلا من مجلس نقابة الأطباء و نقابة التمريض ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعاملين بقطاع الصحة بالمحافظة، وبحث سبل الارتقاء بالمنظومة الصحية بمطروح.

وقدم وكيل صحة مطروح التهنئة إلى مديحة زيتون نقيبة التمريض بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين المديرية والنقابات المعنية لتقديم خدمات طبية متميزة والعمل على تذليل المعوقات وحل جميع المشاكل فى المهد. 

الارتقاء بالمنظومة الصحية صحة مطروح لبحث أوجه التعاون مديرية الصحة بمطروح وكيل صحة مطروح

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