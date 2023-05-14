الصحة الفلسطينية: شحنة طبية لقطاع غزة لتجنب نقص الإمكانيات بعد العدوان الإسرائيلى

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء الأحد، إرسال شحنة أدوية ومستهلكات طبية من مستودعات الوزارة في نابلس، إلى مستودعاتها في قطاع غزة، لتجنب حدوث نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأشارت الكيلة في بيان اليوم إلى أن هذا الاجراء جاء بتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقديم الدعم الفوري للأهالي فى قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أنه تم تجهيز هذه الشحنة إضافة للتزويد الدوري لمستودعات الوزارة في القطاع بالأدوية والمستهلكات الطبية.

أضافت الكيلة أن الشحنة تضم محاليل وريدية وأدوية تخدير وأدوية ضغط وسكري، ومضادات حيوية، وأدوية أورام، ومسكنات، وأدوية أعصاب وأخرى خاصة بالتهاب الكبد الوبائي، ومستهلكات طبية لغرف العمليات والطوارئ والعناية المكثفة، ومواد مخبرية.

الرئيس الفلسطينى يشيد بجهود مصر فى التوصل لتهدئة ووقف العدوان على غزة

وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على أبناء قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطيني إن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني يطالب كافة الوزرات بتقديم المساعدات لقطاع غزة

وحيا الرئيس الفلسطيني أبناء الشعب الصامد والصابر والمرابط، وترحّم على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأوعز لجميع وزارات الاختصاص؛ بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية لأهلنا في القطاع.

وفي وقت سابق رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، بالجهد الذي بذلته مصر، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.