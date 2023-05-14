الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يريد البلد تفشل وتخرب.. الباز: الإخوانى ليس مواطنًا مصريًا

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان وأعضاءها يريدون تشكيك المصريين في كل شيء، والتقليل من حجم ما تنجزه مصر من مشروعات سواء زراعية أو صناعية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "عيب جماعة الإخوان ياخدوا الناس ورا مصنع الكراسي، لأن هما عاوزين البلد تفشل"، مشيرًا إلى أن الإخواني لا يجب أن نعتبره مصريًا، والفرق بين الإخواني والمواطن المصري أن المواطن يريد أن تعمر البلد وتستقر، والإخواني يريد البلد "خربانة وفاشلة".

وتابع: "لازم تختار تكون مواطن مصري بتحب البلد وتفخر بإنجازاتها ولا إخواني حاقد تملأ قلبك الضغينة وعاوزها تخرب؟".

ولفت إلى أن الإخوان اختزلوا مشاهد اليوم من افتتاح موسم حصاد القمح، وافتتاح مصنع كبير للمنتجات الزراعية، وقالوا: "رايحين يزرعوا بطاطس!".

محمد الباز جماعة الإخوان اخر النهار

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