الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الانتخابات التركية: المعارضة نحن في الطليعة.. والأناضول: "أردوغان متقدم"

جريدة الدستور

ما زالت عملية فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة التركية مستمرة، حتى الآن، فيما ظهرت النتائج الأولية بشكل متضارب بين وسائل الإعلام التركية.

وأفاد موقع تركيا الان، قبل قليل، بأنه عقب فرز 51% من صناديق الاقتراع في عموم تركيا، حصل الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان علي 52%، فيما حصل كليجدار أوغلو علي 42.1%، وسنان اوغان علي 5.3%.

ووصف المتحدث باسم حزب الشعب المعارض، النتائج الأولية بالمبشّرة ويدعو الناخبين إلى الصبر، فيما اتهم حزب الشعوب الديمقراطية وكالة الأناضول بالتلاعب بالنتائج الأولية، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.

وأكد المرشح الرئاسي التركي كيليجدار أوغلو، أنه فى الطليعة، مشيرا إلي أنه متقدم بشكل طفيف على منافسه أردوغان.

رئيس بلدية اسطنبول يدعو المواطنين بعدم الاعتماد على الأناضول

من جانبه، طالب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من المواطنين الأتراك عدم الاعتماد على نتائج الانتخابات التي تنقلها وكالة الأناضول.

وأشار رئيس بلدية إسطنبول إلي أنه وفقا الأرقام التي لدينا فإن كيليجدار أوغلو هو رئيس تركيا المقبل.

انتخابات الرئاسة التركية فرز الأصوات أردوغان كليجدار أوغلو حزب الشعب المعارض

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