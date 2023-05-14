برلمانية تثمن افتتاح الرئيس السيسي المشروعات الكبرى بشرق العوينات

ثمنت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، افتتاح وتفقد الرئيس السيسي، الأحد، موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، لافته الي أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة الطموحة لتغيير خريطة الزراعة والنهوض بالعديد من المحاصيل والمنتجات الغذائية الاستراتيجية في مصر.

وقالت نيفين، في تصريحات لها اليوم، إن مشروع شرق العوينات يعد ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر، لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، مؤكدة أن الدولة المصرية تسعى خلال السنوات القليلة الماضية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، ولتحقيق الأمن القومي الغذائي ومن ثم تعود مصر سلة غذاء للعالم.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن المشروع القومي " شرق العوينات" يهدف لتحقيق استراتيجية مصر 2030 لدعم تنفيذ المشروعات العملاقة لتوسيع الرقعة الزراعية للدولة المصرية، فضلا عن المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لافته الي أن المشروع ياتي ضمن خطة للدولة لإضافة 1.5 مليون فدان قمح جدد خلال ثلاث سنوات، عبر تشجيع زراعته واستصلاح كميات جديدة من الأراضي وزراعتها بكميات قمح إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتابعت نائبة حماة الوطن أن قطاع الزراعة في مصر شهد اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية الحكيمة وأهمية خاصة من خلال تبني آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها، تدعيما لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة مواكبة للتحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء من أجل سد الفجوة الغذائية التي تمثل الان وفي ظل الظروف والازمات التي تشهدها الدول قضية أمن قومي واقليمي، لافته أن الدولة المصرية ووفقا لرؤية الرئيس السيسي المستقبيلية تعمل علي توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي، وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة، بما يحقق اكتفاءنا الذاتي من الغذاء.

واستكملت أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بحجم الرقعة الزراعية في مشروع شرق العوينات إلى مليون فدان بحلول عام 2030، حيث تحتل منطقة شرق العوينات المركز الأول بمصر في زراعة القمح بمساحة إجمالية 186 ألفًا و277.6 فدان، وتحقق إنتاجية القمح في أراضي المشروع متوسط عام 18 إردبا للفدان، مؤكدة أن مشروع شرق العوينات يساعد في فتح المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يعمل في مصنع البطاطس 2200 عامل، إلى جانب الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي يعمل بها 4 آلاف عامل