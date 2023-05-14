الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص في تصادم أتوبيس ودراجة بخارية بالصحراوي الشرقي بالمنيا

صورةارشيفية
صورةارشيفية

أصيب شخص، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة بخارية، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا وتم نقل المصاب لمستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين الأتوبيس رقم 2146 ن ي د، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة.
 

علي الفور انتقلت  الأجهزة الأمنية حيث تبين من   التحريات الأولية،  وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة محمد عثمان علي 40 عاما، مقيم ببني مزار بغيبوبة تامة وتم نقله إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة .
 

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والسيارات بالطريق الصحراوي الشرقي وعودتها لطبيعتها، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.
 

المنيا اصابة شخص تصادم اتوبيس ودراجة بخارية الطريق الصحراوي اشرقي مركز بني مزار بالمنيا مستشفي اتكامل بالشيخ فضل اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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