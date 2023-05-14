الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الطاقة الذرية": استمرار نقص الموظفين بالمحطة النووية الأوكرانية يهدد السلامة والأمن النوويين

الطاقة الذرية
الطاقة الذرية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يزال لدى محطة الطاقة النووية Zaporizhzhya الأوكرانية (ZNPP) ما يكفي من الموظفين الأساسيين لمستوى عملياتها المنخفض الحالي، ولكن استمرار نقص موظفي الصيانة في الموقع يمكن أن يؤثر سلبًا على السلامة والأمن النوويين.

وبحسب بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا (NPP) - الواقعة على خط المواجهة - انخفاضًا كبيرًا في أعداد الموظفين منذ بدء النزاع المسلح في أوكرانيا منذ ما يقرب من 15 شهرًا، وازدادت المخاوف بشأن الظروف الصعبة لموظفي المصنع وعائلاتهم وسط مؤشرات على وجود نشاط عسكري متزايد في المنطقة.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه ليس من المستدام الحفاظ على محطة الطاقة النووية الرئيسية هذه لفترات طويلة مع الموظفين الأساسيين فقط، وتتطلب سلامة المصنع، حتى في حالة الإغلاق، صيانة كافية لمعدات المصنع، بالإضافة إلى أعمال أخرى منتظمة وهامة. 

في الأسبوع الماضي، علم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ZNPP أن الإخلاء الطوعي للسكان من بلدة Enerhodar القريبة - حيث يعيش معظم موظفي المحطة - قد بدأ، مما خلق مزيدًا من عدم اليقين بشأن حالة التوظيف. 

ولاحظ فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه كان هناك عدد أقل من الموظفين في الموقع خلال الأسبوع الماضي ، لكنهم كانوا لا يزالون قادرين على تأكيد أن الموظفين الأساسيين العاملين في غرف التحكم الرئيسية كانوا متاحين وحاضرين خلال كل وردية.

وأُبلغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن انخفاض عدد الموظفين في الأسبوع الماضي يرجع إلى فترة الإجازة الأخيرة والوضع الحالي في المنطقة، مع إضافة إدارة المصنع إلى أن وجود عدد كافٍ من الموظفين للوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك هؤلاء يظل أولوية للأمان النووي والصناعي.

الدولية الطاقة الذرية الاوكرانية النووية

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