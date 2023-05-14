الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 26400 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي اليوم الأحد، بلغ نحو 26400 ألف ميجاوات.

وأشار المرصد، في بيان، إلى عدم خفض أي أحمال أمس السبت سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، مشيرًا إلى أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 26400 ميجاوات.

ولفت إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرفق الكهرباء اليوم أقصي حمل

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