الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آخرهم رنا رئيس وعمرو عبدالجليل.. القائمة الكاملة لأبطال فيلم "أولاد حريم كريم"

مصطفى قمر
مصطفى قمر

يواصل الفنان مصطفى قمر وأسرة فيلم "أولاد حريم كريم" وهو الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، تصوير العمل المقرر طرحه خلال موسم صيف 2023 الجاري، وتحديدًا موسم عيد الأضحى إن أسعفهم الوقت.

وأعلن صناع الفيلم عن القائمة الكاملة للفيلم، حيث انضم عدد من الفنانين الشباب لأبطال الفيلم، بالإضافة إلى وجود عدد من أبطال الجزء الأول واعتذار بعض الأبطال، فأبطال الجزء الأول بجانب الفنان مصطفى قمر هم الفنانة بسمة، داليا البحيري، علا غانم وخالد سرحان، أما الفنانين الشباب هم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داوود، يوسف عمر، أما الشخصيات الجديدة هو الفنان عمرو عبد الجليل بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

ويصور نجوم العمل الفيلم بين القاهرة وإحدى المدن السياحية بطبيعة حال عمل بطل العمل "كريم" مصطفى قمر، وتواجد زميلاته.

جدير بالذكر أن من الشخصيات التي انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة هم شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

الفيلم سيحتوي على 8 أغاني منوعة، لكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن بصوت مصطفى قمر والشباب المُشاركة في الفيلم.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وكان من المقرر أن يتم تصوير العمل في 2020 بعد عدد من التحضيرات وكتابة جزء كبير من السيناريو، إلا أن تفشي فيروس كورونا أوقف التصوير، خاصة أن الفيلم يعتمد على التصوير الخارجي بشكل كبير.

الفيلم بطولة مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيري، علا غانم، ريهام عبدالغفور، بسمة، محمد شاهين، خالد سرحان، هناء الشوربجي، زيزي مصطفى، طلعت زكريا، من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

التحضيرات الجزء الأول الفنان عمرو عبد الجليل الفنان مصطفي قمر داليا البحيري صيف 2023 صناع الفيلم فيروس كورونا

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