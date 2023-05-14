الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إنعام محمد على.. مُخرجة الروائع

إنعام محمد على
إنعام محمد على

تحل ذكرى ميلاد المخرجة إنعام محمد على الـ٨٥ اليوم، فقد ولدت فى الخامس عشر من مايو ١٩٣٨ بمحافظة المنيا، وحصلت على ليسانس الآداب جامعة عين شمس عام ١٩٦٠، إلى جانب الماجستير من كلية الإعلام فى جامعة القاهرة عام ١٩٧٣.

بعد تخرجها فى كلية الآداب، تدربت إنعام محمد على فى «BBC» بالعاصمة البريطانية لندن، وفى تليفزيون ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا، وبعدما عادت إلى مصر تم تعيينها فى التليفزيون المصرى عام ١٩٦٠، حيث تدرجت بالوظائف ومن بينها مساعدة مخرج فى إدارة «التمثيليات».

أخرجت أول تمثيلية تليفزيونية عام ١٩٦٤، وشغلت منصب مديرة برامج المرأة من ١٩٧٤ حتى ١٩٨٥، ونائبة رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة وكيل وزارة.

كما قدمت إنعام محمد على العديد من البرامج، والتمثيليات القصيرة والمسلسلات منها: «حصاد العمر، قصة الأمس، ضمير أبلة حكمت، قاسم أمين، أم كلثوم، والحب وأشياء أخرى»، إلى جانب عدد من الأفلام السينمائية منها: «يوميات امرأة عصرية، حكايات الغريب، والطريق إلى إيلات».

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