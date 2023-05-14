الحوار الوطنى.. محمود فوزى: نسعى لتقريب وجهات النظر لشكل مجلس النواب المقبل

قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، إن مناقشات النظام الانتخابي بالحوار الوطني، تضمنت استعراض أنظمة الانتخاب، وماذا يعني النظام الفردي، ونظام القائمة المطلقة، القائمة النسبية.

وأوضح خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن المناقشات استعرضت مميزات وعيوب كل نظام، وكل من شارك في الجلسة طرح وجهة نظره.

وتابع: "نحاول نقرب وجهات النظر بين النظامين، وهل نأخد بنظام واحد أو ندمج بينهما".

ولفت إلى أن الجلستين ناقشتا 37 رأيا طرحه المشاركون في وقت متساو.