الممتاز "ب"| السكة يفشل في الوصول لقمة مجموعته.. وبروكسي يهزم كفر الشيخ

رفض فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد الانفراد بقمة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" وتعادل الإعلاميين بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب السكة الحديد في ختام الأسبوع الخامس والعشرين ليرتفع رصيد السكة إلى 49 نقطة في المركز الثاني ويرتفع رصيد الإعلاميين إلى 10 نقاط في المركز الأخير.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإعلاميين بهدف سجله باسم عيد من ركلة جزاء وفي الشوط سجل عبد الله بيكا هدف التعادل للسكة الحديد في الدقيقة 49.

وحقق الإنتاج الحربي فوزا غاليا وهزم الاتصالات بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الانتاج الحربي إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر ويتوقف رصيد الاتصالات عند39 نقطة في المركز السابع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإنتاج الحربي بهدفين سجلهما الفلسطيني بدر موسى وحسن ياسين وفي الشوط الثاني سجل الاتصالات هدفه الوحيد في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء.

وفي المجموعة الثالثة عاد بروكسي بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على كفر الشيخ بهدف سجله مصطفى حمادة في الدقيقة 76 ليرتفع رصيد بروكسي إلى 37 نقطة.

ويشارك كفر الشيخ الذي توقف ر صيده عند 37 نقطة في المركز السادس ونجح محمود شكري حارس كفر الشيخ في التصدي لركلة جزاء في الشوط الأول أحتسبها الحكم محمد سيد بكر وسددها أحمد جمعة.