الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تجاوزت 3 ملايين طن".. "الزراعة": زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 10% هذا العام

صادرات زراعية
صادرات زراعية

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية تجاوزت الـ ٣ ملايين طن منذ بداية العام حتى الآن بزيادة ١٠ % من العام الماضي ومن المتوقع أن تتجاوز الـ ٧ ملايين طن هذا العام لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية، وأن الحجر الزراعي شغال على ٢٨ سوقا جديدا وتم فتح ٨ أسواق خلال ٥ سنوات.

وقال العطار في تصريحات للدستور: إن هناك تشديدات في إجراءات الرقابة على الصادرات الزراعية وتتبع إجراءات الحجر الزراعي في زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية ٣ ملايين و٨٣ ألفا و١٦٧ طنا، مقابل ٢ مليون و٨٧٣ ألف طن و١٩٨ طنا حيث بلغت صادرات مصر من الموالح هذا العام مليون و٥٨١ ألفا و٧٩٧ طن هذا العام... فيما بلغت صادرات البطاطس الطازجة ٥٧٥ ألفا و٤٣٤ طنا.

وأضاف العطار أن صادرات مصر من البصل الطازج من أول العام حتى الآن بلغت ٢١٨ ألفا و٢٩٨ طنا، فيما بلغت صادرات البطاطا ١٤٩ ألفا و ٣٦٧ طنا، بينما بلغت صادرات الرمان ٣ آلاف و٥٢٠ طنا، والثوم الطازج ١٣ ألفا و٦٦٣ طنا، في حين بلغت صادرات الفراولة الطازجة ٢٢ ألفا و٩٧٧ طنا، فيما بلغت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة ٥ آلاف و١٩٥ طنا، كما بلغت صادرات الجوفة نحو ٨ آلاف و١٥١ طنا، في حين بلغت صادرات الطماطم الطازجة ٤ آلاف و٨٦ طنا.

وفيما يخص استيراد القمح، أوضح العطار أنه تم فتح منشأ الهند ونواصل العمل على منشأ باكستان والمكسيك، ونستورد من ٢٢ منشأ على مستوى العالم ونسعى لتنويع مصادر الاستيراد من القمح طبقا لتشريعات الحجر الزراعي المصري الثابتة والتي لم تتغير أبدا للحفاظ على صحة المواطنين والأراضي الزراعية من البذور والنباتات الغريبة وغير الصحية.

الزراعة زيادة الصادرات الزراعية بنسبة قانون هذا العام ومن أمن لأول

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